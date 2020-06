Regio Hart van Brabant stuurt brandbrief naar Kamer over financiële tekorten, ‘Bodem schatkist in zicht’

De regio Hart van Brabant bestaat uit Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. De gemeenten stellen dat zij een voorbeeldregio vormen op het gebied van regionale samenwerking in Nederland. Desondanks hebben alle negen gemeenten te maken met grote tekorten. ‘Dat betekent wij nu al harde keuzes moeten maken in het aanbod van noodzakelijke voorzieningen en daarnaast interen op noodzakelijke reserves. Bij een deel van onze regiogemeenten is zelfs de bodem van de schatkist in zicht’, zo staat in de brief te lezen.



Volgens de gemeenten is de scheve financiële verhouding tussen het Rijk en de regionale overheden de oorzaak van de problemen. In hun brief wijzen zij erop dat de opdracht om gemeenten samen te voegen door het huidige kabinet is losgelaten, maar dat de kortingen vanuit het Rijk nog steeds van toepassing zijn. Met gevolgen voor onder meer het sociaal domein. Daarin komt de regio Hart van Brabant ruim 30 miljoen euro tekort voor de Jeugdhulp en 15 miljoen op het gebied van de Wmo.