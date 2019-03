Regio Tilburg/Waalwijk: complexe gezinnen regelvrij helpen

Woning in Rijen gesloten na vondst van XTC, wiet en viagra

12:10 RIJEN - Een woning aan de Schoorveeken in Rijen is sinds dinsdag officieel voor drie maanden gesloten vanwege overtreding van de Opiumwet. In februari dit jaar werden er 200 XTC pillen, hennep, viagra en illegale sigaretten gevonden. Het is tot 26 juni nu verboden om in het huis te komen.