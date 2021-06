Rekenkamer: Tilburg reageerde ‘vliegensvlug’ op crisis, maar raad had te weinig grip

Weer vijftig mensen welkom bij culturele centra: ‘Onwijs blij dat er weer meer kan’

4 juni OISTERWIJK/GOIRLE/HILVARENBEEK - De culturele centra in Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek mogen weer vijftig bezoekers toelaten. Hoewel het theaterseizoen als verloren moet worden gezien, is zaterdag een beetje een nieuwe start voor de centra. ,,Hier is echt wel een hoera-stemming", zegt Jeroen Zwartjes van het Elckerlyc.