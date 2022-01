Rekenkamer Tilburg: toekomstige raad moet heldere eisen stellen aan nieuw bestuursakkoord

Booster­prik halen zonder afspraak op meeste locaties van GGD Hart voor Brabant. Wanneer in Den Bosch?

DEN BOSCH - Op zes van de acht vaccinatielocaties van de GGD Hart voor Brabant is het vanaf volgende week mogelijk om zonder afspraak de boosterprik te halen. Inwoners van 18 jaar of ouder kunnen zich hiervoor dagelijks tussen 10.00 uur en 16.00 uur melden. In de Bossche Brabanthallen is dat voorlopig niet mogelijk om zonder afspraak een boosterprik te halen.

13 januari