René van der Gijp na relletje vriendin Guus Meeuwis: 'Grapje niet gemaakt met kennis van nu’

TILBURG - René van der Gijp had niet gedacht dat zijn grappig bedoelde opmerking over Manon Meijers zoveel impact zou hebben. De goedlachse analist schoffeerde de styliste vorige week in Veronica Inside door haar de ‘omgebouwde broer’ van haar vriend Guus Meeuwis te noemen.

Met de kennis van nu had Van der Gijp die opmerking niet gemaakt, zo gaf hij vanavond schoorvoetend toe in Veronica Inside. ,,Als ik had geweten dat zij zo in paniek zou raken, had ik de opmerking liever niet gemaakt.”

Woest

Styliste Manon Meijers haalde in een openhartig bericht op Instagram vernietigend uit naar René van der Gijp, die haar vorige week in Veronica Inside belachelijk maakte vanwege een foto waarop zij met haar vriend Guus Meeuwis poseert op de rode loper.

Het was volgens Meijers de zoveelste keer dat de voetbalanalist makkelijk scoorde door vrouwen en transgenders pijn te doen. ‘Waarschijnlijk is uw reactie dat ik me moet vermannen’, schreef ze op Instagram. ‘Verman u zelf eens. Maak een grap die niet ten koste van iemand anders gaat.’

‘Fuck off’

In de uitzending van maandag komt Veronica Inside terug op de commotie die op sociale media is ontstaan. Volgens Johan Derksen is het relletje ‘het zoveelste bewijs’ dat er tegenwoordig in Nederland overal om geklaagd wordt.