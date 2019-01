Rennen dwars door bioscoop en ijsbaan: Urban Run keert terug voor tweede editie

Twee au­to-inbrekers op heterdaad betrapt in Tilburg

12:02 TILBURG - Twee mannen, een 20-jarige Oosterhouter en een 19-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden voor een poging tot inbraak. Het duo werd op heterdaad betrapt toen zij op de Zierikzeestraat in een busje probeerde in te breken.