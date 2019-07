Rennen én vliegen over de attracties: dit kun je deze zaterdag doen op de Tilburgse kermis

TILBURG - Na de eerste middag en avond zijn we warmgedraaid. Dat komt goed uit, want ook vandaag is er een aardig sportief programma.

Kermis open: 12.00 - 01.00 uur

09.30 uur - Kermisrun

De kermisrun is in een nieuw jasje gestoken en wordt dit jaar al in het eerste weekend gehouden. In vier groepen rennen hardlopers over het kermislint, dwars door en over attracties. Ze starten tussen 09.30 uur en 10.30 uur bij popzaal 013 en komen onder meer langs de LocHal, over de cakewalk, door de opblaasbare duikboot, Doloris en finishen weer in 013.

Volledig scherm De route van de Kermisrun 2019. © Kermisrun

13.30 uur - Helikoptervluchten over de kermis

De kermis van boven zie je vanuit menig hoge attractie. Maar écht vanuit de lucht heb je een nog gaver uitzicht. Het kost een paar knaken, maar voor 42,50 euro kun je vandaag in een helikopter vliegen over de kermis. In totaal worden er 200 rondjes gevlogen. De tickets zijn al enige tijd in de verkoop, dus geen gerantie dat er nog plek is. De laatste vlucht is om 19.00 uur.

Middag en avond - Feesten in de stad

Waar de kermis zelf om 01.00 moet sluiten (vroeger was dat 02.00 uur), gaan de feesten in de kroegen door tot 04.00 uur. Op het Piusplein staan vanavond artiesten als Maximizers, Stef Ekkel en Partyfriex. In de Stadhuisstraat staan Jordy van den Boer en Wesley Klein. De Bierhal nodigt Henk Dissel en Rob van Daal uit. Het Desperados Road Show Festival heeft Rewind en Herrie met Gerrie en dj Dave Roelvink draait in de beachclub op de Heuvelring

Avond - Concert in the sky