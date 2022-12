Rennen voor Villa Pardoes tijdens WinterRun: ‘Zo mooi dat al die kinderen rennen voor het goede doel’

met video 120 kerstman­nen rennen door Tilburg: ‘Het gaat ons vooral om de lol’

TILBURG - 5 kilometer wandelen of hardlopen door de Tilburgse binnenstad, gehuld in kerstmanpak. Ruim 120 deelnemers waagden zich zaterdagavond in de vrieskou aan die uitdaging. ,,Waarom ik meedoe? Dat is voor mij ook de grote vraag.”

17:22