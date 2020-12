Rentmeester van landgoed De Utrecht is tractoren zat en zet paaltjes op Prins Hendriklaan

En dus zag de rentmeester zich genoodzaakt om zelf maatregelen te nemen. ,,Het vracht- en landbouwverkeer wordt steeds zwaarder. Dat hoort hier niet in de bossen thuis. Dat verkeer rijdt onze wegen kapot. We hebben al eens een miljoen euro uit moeten trekken om de wegen op te laten knappen. De gemeente Hilvarenbeek leunt dan gewoon achterover.”

De afgelopen twaalf jaar heeft ASR, de eigenaar van het landgoed, meerdere keren gevraagd of er niet een oplossing denkbaar is. Personenwagens zijn welkom om de weg te gebruiken. Zware vrachtwagens en tractoren die vaak alleen maar naar België rijden om te tanken (soms illegaal) zijn niet meer welkom. ,,Het is echt levensgevaarlijk voor de fietsers die hier door de bossen rijden. Ik wil niet op mijn geweten hebben dat dat een keer mis gaat", aldus Breviers.

Het college van B en W van Hilvarenbeek heeft een brief gestuurd naar Reusel-De Mierden. Waarom er niet eerst een Verkeersbesluit is genomen voordat er akkoord werd gegeven op het versmallen van de Prins Hendriklaan. ,,Dan hadden we tenminste officieel bezwaar kunnen aantekenen. Nu de Prins Hendriklaan is afgesloten, moet zwaar verkeer over zandpad Roovertsedijk", stelt wethouder Ted van de Loo van Hilvarenbeek.