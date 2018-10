‘Respect hebben voor grenzen, kan absoluut samengaan met seksuele vrijheid’

Uit de hoge opkomst is op te maken dat #metoo nog steeds volop leeft sinds de hashtag een jaar geleden razendsnel de wereld overging. Wel is het merendeel van de aanwezigen vrouw, veelal twintigers en dertigers. Het aantal mannen is op twee handen te tellen. “Aan het eind van een avondje stappen, ben ik iedereen z’n vriend, omdat ze dan niet meer lastig gevallen worden”, zegt Shirodj Raghoenath (25). Hij verbaast zich over het gedrag van sommige mannen en vind het maar stom, dat hij als man niet voor vrouwenrechten zou mogen opkomen. Iets wat Gerda de Vries, initiatiefneemster van de avond en directeur van Feniks, beaamt: “Iedereen die voor vrouwenrechten is, is een feminist. Het is een vernietigende beeldvorming, dat feministen alleen maar vrouwen mogen zijn. Volgens haar maakt 45 procent van de vrouwen in Nederland een vorm van seksueel overschrijdend gedrag mee, slechts 13 procent doet daarvan aangifte en 60 procent zou niet eens leiden tot een aangifte.