Restaurant SUD Oisterwijk trekt aan De Lind in pand van Otori

Hotelgast mishandelt beveiliger in Gilze, politie gebruikt stroom­stoot­wa­pen

GILZE - Een 45-jarige man uit Hellevoetsluis heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een beveiliger mishandeld. Dat gebeurde in een hotel in Gilze. De politie meldt dat ze een taser moesten gebruiken om de man onder controle te krijgen.

8 april