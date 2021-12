Restaurantgids Lekker 500 over de top van Tilburg en omgeving: ‘Oisterwijk heeft zijn toprestaurant terug!’

‘Oisterwijk heeft zijn toprestaurant terug!’ En: ‘Op de plek waar wijlen Cas Spijkers ooit het land opstuwde in de gastronomische vaart der volkeren, huist sinds eind 2019 een eethuis met evenzoveel ambities’. In juichende bewoordingen schrijven de anonieme rapporteurs - ‘professionele proevers’ - van restaurantgids Lekker 500 over het Oisterwijkse Alma.



Het dringt daarmee de landelijke top 100 binnen, op plaats 74. Afgelopen jaar bezochten de recensenten horecazaken door heel het land, dat resulteerde in een gids met de beste vijfhonderd zaken (alleen de eerste honderd worden gerangschikt). Ook Hilvarenbeek, niet in de top 100, wordt bedolven onder complimenten. ‘Zelden is de ster van een jonge chef zo snel gerezen als die van Cas Pikaar.’ En: ‘Hier lonkt ongetwijfeld een mooie toekomst.’



De chef-kok won begin 2020 de Young Chef Award van Michelin en opende vervolgens zijn eigen zaak in Hilvarenbeek: Pikaar. Het restaurant wordt nu ook al online bij Michelin genoemd. ‘Cas Pikaar bevestigt zijn talent in dit warme restaurant, stijlvol en chic ingericht.’