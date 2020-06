Reuring rond het Wilhelminapark, nieuw leven in oude panden: ‘Een supertoffe plek’

,,We hebben subsidie aangevraagd, hopelijk kunnen we ook de oude markiezen (luifels) aan de gevel weer terug laten komen", zegt Myke Foppele. Ze zit in het voormalige Café Tramstation, waar ze samen met Johan Lijsters neerstreek. Hij als tatoeëerder The Bearded Thrush, zij als barbier The Bodhi Barber.



De twee trokken vorige maand in het monumentale pand. Samen zitten ze nu op de begane grond. ,,Het is opgeknapt, maar nog wel in de oude staat. Met de originele lambrisering en de vloer, de kleuren zoals ze vroeger waren. Leuk dat we hier nog de historie kunnen laten zien."



Ze kozen voor het Wilhelminapark, omdat veel andere delen van de stad onderhand wel verzadigd zijn van barbiers en tattoozaken. ,,En dit is een supertoffe plek in een buurt die steeds levendiger wordt."