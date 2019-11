‘Reusachtige, witte partytent’, maar geen feestje: schoonmaak chroom-6

NS-topman woest over beschieten treinen Breda: ‘Dit tart werkelijk iedere verbeel­ding’

10:11 BREDA - NS-topman Roger van Boxtel is woest over de beschieting van de trein vrijdagavond bij Breda. “Mijn verontwaardiging is enorm. Ik spreek mijn ongerustheid uit over de bandeloosheid die aan het ontstaan is", zei hij in het Radio 1-journaal.