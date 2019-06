Reusels gezin gooit alles in de strijd voor gezondheid zoon Finn (12)

Dronken bestuur­ster rijdt boom omver in woonwijk Tilburg Reeshof

10:00 TILBURG - Een automobiliste heeft zondagavond een boom omver gereden in een woonwijk van Tilburg Reeshof op de kruising Schipluidenlaan met de Soerendonklaan. Ze zei ‘uit de bocht te zijn gevlogen’. Uit een blaastest bleek dat ze veel te veel gedronken had en geen controle meer over het stuur had.