Reuzenbieren verkassen naar de kom van Moergestel: De Schouw wordt Brouwhuys ReuZ

VIDEOMOERGESTEL - Als het virus meewerkt, opent in april een nieuw bierspeciaalcafé in de kom van Moergestel. De Schouw wordt omgedoopt in Brouwhuys ReuZ.

De brouwers van Reuzenbieren hebben nu nog hun ketels in de Reuselhoeve staan, maar ze stoppen daar medio februari met productie draaien.

,,Eigen horeca was al ons streven toen we met Guus Mulders in zee gingen”, verwijst Bernard Smits naar de eigenaar van het recreatiebedrijf tussen Moergestel en Haghorst. ,,Helaas is het gebouw waar wij in zouden trekken er niet van gekomen. Jammer voor Guus, maar we gaan als vrienden uit elkaar. Hij blijft ook onze bieren schenken.”

Dankzij een investeerder trekken Bernard Smits en Martin op ‘t Hoog, het tweemanschap achter Reuzenbieren, nu in het horecapand aan het Rootven. De Schouw werd decennialang uitgebaat door Harrie en Peet van Brunschot, waarna hun dochters Brigitte en Babs er de horeca voortzetten.

Hobby werd bedrijf

Het verhaal van de Reuzenbieren begon met de zilveren bruiloft van Jos van Breda en Bernard Smits. De twee vrienden kwamen erachter dat ze op precies dezelfde dag getrouwd waren en besloten daarom samen een 'bruiloftsbier’ te brouwen. Hun hobby zou tot een bedrijf uitgroeien.

Vóór corona bestond de helft van de oplage van Reuzenbieren uit opdrachten. ,,Voor bedrijven, cafés of huurbrouwers. Maar die vraag is ingezakt. Onze eigen bieren blijven het bij de slijter wel goed doen. Aanvankelijk legden we ons toe op craft bieren. Maar de mainstream biertjes - wit, dubbel of tripel - gaan nu het hardst.”

Workshops en proeverijen

Net als al bij de Reuselhoeve het geval was, zullen er in Brouwhuys ReuZ workshops, rondleidingen, proeverijen en bierkwissen worden gehouden. Bedoeling is ook om samen te gaan werken met de Veerkes, het café dat zich in Moergestel ook op speciaalbieren heeft toegelegd.

De brouwers willen zich geregeld in hun eigen café laten zien, maar ze zijn nog op zoek naar een kastelein. ,,Wel iemand die uit Moergestel komt”, stelt Smits als voorwaarde.

