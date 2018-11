Ria leerde op haar 55ste eindelijk lezen en schrijven: ‘Ik kan en mag weer meedoen, dat is een feestje’

Slapen in crematori­um in Tilburg; Dan is daar opeens de gedachte: 'Op een dag lig ik hier ook'

9:53 TILBURG - 'En, ga jij dit weekend nog iets speciaals doen?' 'Nou, ik ga slapen in het crematorium.' Deze gesprekken zijn er afgelopen dagen vast geweest, want eenentwintig mensen gingen van zaterdag op zondag slapen in ofwel het crematorium, ofwel Grand Café Ode, ofwel uitvaartcentrum Monuta Tom van Dijk. De logees, allen deelnemer aan Tilburg in Dialoog waagden zich aan de uitdaging zich een nacht ten ruste te leggen op de plek waar de dood zo tastbaar aanwezig is.