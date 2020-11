RIBW-cliënten zorgen voor overlast, klagen buren in Oisterwijk

'Kom eens kennis met ons maken', zeggen de Moergestel­se RIBW'ers tegen de Kerkstraat in Oisterwijk

9 juli OISTERWIJK - Bewoners van de Kerkstraat in Oisterwijk vrezen de komst van 24 mensen met psychische of verslavingsproblemen. Ze wonen nu nog in zes huizen van RIBW (beschermd wonen) aan D'n Duyp in Moergestel. Twee cliënten zeggen woensdag in het Brabants Dagblad dat van hen niets te vrezen valt.