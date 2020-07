Rielenaar komt weg met taakstraf voor amfetamine

Daar komt hij goed mee af. De officier van justitie had twee weken geleden nog 24 maanden cel waarvan 6 voorwaardelijk gevraagd. De rechters hebben een aanzienlijke korting toegepast op de straf, omdat er erg veel tijd is verstreken tussen het delict en de veroordeling.

Op 18 maart 2016 werd de man opgepakt in de Vonderstraat in Riel. Zijn VW Caddy had in het buitengebied van Goirle de aandacht getrokken van een politieagent en een boa. Zij raakten bij het openen van het portier meteen getroffen door een sterke chemische geur vanuit de laadruimte. Daar bleken vaten met in totaal 163 liter amfetamine-olie te staan.