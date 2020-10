Rielse petitie tegen Tilburgs huisvestingsplan arbeidsmigranten al 900 keer getekend

RIEL - In drie dagen tijd hebben 900 mensen de petitie getekend tegen de mogelijke komst van een groot wooncomplex voor arbeidsmigranten aan de Rielseweg in Tilburg. De locatie ligt tegen de gemeentegrens van het 2900 inwoners tellende dorp aan.

De petitie is aangemaakt door een aantal Rielenaren, die onder de voorlopige naam Belangenvereniging Riel de koppen bij elkaar heeft gestoken. Deze week buigen ze zich, samen met enkele lokale politici, over de vraag hoe ze zich formeel organiseren en in gesprek kunnen met de gemeenten Tilburg en Goirle.

Quote Wij vrezen dat dit een grote impact gaat hebben op onze dorpskern, omdat naar verwach­ting de arbeiders eerder in Riel zullen vertoeven dan in Tilburg

In hun ogen is het geplande wooncomplex op het voormalige terrein van de Heidehoeve, waaraan het Tilburgse stadsbestuur in principe wil meewerken, veel te massaal. De petitie: ,,Wij vrezen dat dit een grote impact gaat hebben op onze dorpskern, omdat naar verwachting de arbeiders eerder in Riel zullen vertoeven dan in Tilburg.”

Onaanvaardbare aantallen

En: ,,Wij begrijpen dat er arbeidsmigranten nodig zijn voor de Nederlandse economie en ze hier komen om te werken, maar de aantallen waar nu over wordt gesproken zijn voor ons onaanvaardbaar. De 424 plus de krappe 100 die al in Riel zijn gevestigd, zal een grote impact geven op onze dorpskern. Dit gaat in de praktijk betekenen dat 1 op de 5 inwoners van ons dorp arbeidsmigrant is.”

'Serieus heroverwegen’

In hun petitie vragen ze burgemeester en wethouders van Tilburg ‘serieus te heroverwegen om de locatie aan de Rielseweg als niet geschikt voor grootschalige opvang te bestempelen’.

Ervan uitgaande dat de petitie hoofdzakelijk door Rielenaren is ondertekend, betekent dit dat bijna een derde van het dorp zich zorgen maakt. Ze voelen zich overvallen door het plan. Ook in de Goirlese gemeentepolitiek zijn zorgen geuit over de massaliteit van het complex.