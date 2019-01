Rigo, dakloos langs de A58, wil een rectificatie: ‘Ik vries toch maar liever niet dood’

TILBURG - ‘Rigo vriest langs de A58 liever dood dan dat hij zich in een keurslijf laat persen’, stond vóór de winter in het Brabants Dagblad . ,,Mag dat gerectificeerd worden?”, vraagt de dakloze Tilburger nu het écht koud is geworden. ,,Ik vries toch maar liever niet dood.”

Misschien dat de sleutel tot zijn terugkeer in de samenleving een pasfoto is. Persfotograaf Dolph Cantrijn maakte hem. Hij ging er ook mee naar de gemeente Tilburg in de hoop een identiteitsbewijs te kunnen regelen. ,,Rigo reed met me mee op de achterbank, zijn bokje op schoot. We hebben meteen maar een toeristisch rondje gemaakt. Hij keek zijn ogen uit: Koepelhal, LocHal, Spoorpark, TalentSquare, UWV-gebouw. Allemaal nieuw voor hem.”

Maar aan de balie van de gemeente klonk nee. ,,Rigo stond namelijk niet meer in Tilburg ingeschreven. En dus moet hij eerst naar een zogenaamde grensgemeente om een reisdocument aan te vragen, terwijl hij al vijf jaar Tilburg niet meer uit is geweest. Maar goed, dat gaan we dan maar doen.”

Voorlopig bivakkeert Rigo dus nog in zijn bosje. Hoe hij zich wapent tegen de kou? ,,Onder de dekens kruipen en me warmen aan mijn eigen adem en aan de bok. Maar dat beest houdt het nooit lang bij me uit. Een hond blijft wel liggen. Misschien kan iemand me een bouvier lenen.”

Rigo staat als zorgmijder te boek. Hij aanvaardt alleen hulp op zijn voorwaarden. Bemoeizorg is de instantie die toch naar mensen als Rigo hoort om te kijken. Hij beweerde gistermiddag al een maand niemand van Bemoeizorg te hebben gezien. ,,Klopt niet”, zegt een woordvoerster. ,,Rigo wordt nog steeds wekelijks door ons bezocht. Bij een gevoelstemperatuur onder nul wordt hem ook steeds aangeboden gebruik te maken van het zogenaamde stoelenproject van daklozenopvang Traverse. Helaas wil hij daarvan geen gebruik maken.”

Dolph Cantrijn weet waarom: ,,Rigo wil geen afstand van zijn bok doen. In het verleden was zijn hond ook niet welkom bij Traverse. Dat dier is doodgereden. Rigo houdt Traverse daar verantwoordelijk voor.”

Bemoeizorg houdt zich prima aan de procedure, is de indruk van Cantrijn. ,,Ik vermoed dat alles goed administratief wordt bijgehouden en alle regels goed worden nageleefd. Daar past Rigo niet in.”

Tilburger Jan Houtepen gaat elke dag bij Rigo langs om hem warme koffie en eten te brengen. Hij beseft dat Rigo door zijn eigen keuzes in de problemen is beland. ,,Dat heb ik vaak genoeg tegen hem gezegd. Maar het blijft wél een mens, die bovendien niemand kwaad doet. En in een stad als Tilburg zou geen mens dood mogen vriezen.”