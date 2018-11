Rigo vriest langs de A58 liever dood dan dat hij zich in een keurslijf laat persen

Duizenden voorge­draai­de joints, henneptop­pen en hash gevonden in Tilburg, twee mannen aangehou­den

21 november TILBURG - De politie in Tilburg is woensdagavond in Tilburg op een grote hoeveelheid hennep en hash gestuit in een bedrijfspand aan de Kooikerstraat. Twee verdachten zijn aangehouden. Dat meldt de politie.