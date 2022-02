Rijenaar die dwarslaesie opliep en Tilburger mishandelde krijgt geen taakstraf

De Rijenaar werd anderhalf jaar later, op 23 mei 2020, beschoten in de Karel Doormanstraat in Rijen. Daardoor kreeg hij een dwarslaesie en kan hij nooit meer lopen. Omdat de zaak daarnaast ook al zo oud is, legde de rechtbank geen straf meer op. Werken kan hij niet en het was geen zaak voor een gevangenisstraf. Waar de ruzie destijds over ging bleef altijd onduidelijk. De rechtbank sprak van een ,,verwerpelijke en laffe daad’’. Bij de mishandeling werd het slachtoffer opgewacht en van achteren vastgepakt en op de grond gegooid. Daarna werd hij geschopt en geslagen.