Rijksmonument Villa Mariënhof verkocht: villa blijft intact, ontwikkelaar zoekt ruimte in tuin

Er werd jarenlang gezocht naar een invulling van de prachtige locatie aan de Bredaseweg 387. Een moeilijke opgave want de villa uit 1918, de tuin en een theehuisje zijn drie losse Rijksmonumenten. De Monumentencommissie zag in ieder geval niets in een plan om het huis op te splitsen in appartementen.



Dat gaat zeker niet gebeuren, vertelt Joey Kivits van Kragt. ,,De villa blijft in de huidige staat, daar zou bijvoorbeeld een familie kunnen wonen.” De ontwikkelaar is aan het puzzelen in de tuin die door Leonard Springer werd ontworpen.



Verschillende delen zijn door de jaren heen veranderd. ,,De moestuin is er bijvoorbeeld niet meer, de tennisbaan verdwenen”, aldus Kivits. ,,Op die plekken kijken we of er ruimte is om iets nieuws toe te voegen.”