Rijkswaterstaat ruimt Wilhelminakanaal op: 4,5 ton oud ijzer opgevist

Marius de Jong: een leven lang actief voor me­de-Tilburgers

9:22 TILBURG - Veertig jaar lang stond Marius de Jong als sociaal advocaat duizenden Tilburgers bij die in de klem kwamen. Na zijn pensionering, tien jaar geleden, zet hij zich nog steeds elke dag in voor kwetsbare stadgenoten. ,,Ik heb het wel overdreven." Aflevering 4 in de serie VoeTstuk.