Rik Grashoff volgt Mario Jacobs op als GroenLinks-wethouder in Tilburg

Ook Zomergeblo­as slaat jaartje over in Hilvaren­beek

25 februari HILVARENBEEK - Niet alleen muziekfestival Best Kept Secret slaat een jaar over in Hilvarenbeek. Ook het Zomergebloas dat jaarlijks op de Vrijthof werd gehouden, gaat niet door en schuift de eerstvolgende editie door naar 2022.