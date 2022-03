‘Ringbaan van Haaren’ wordt niet helemaal teruggesnoeid tot 30 kilometer-zone

Protest bij transport­be­drijf in Tilburg na mobieltjes-ver­bod: ‘Hoe hou ik nu contact met mijn familie in Oekraïne?’

TILBURG - ,,Elk bericht kan het laatste zijn. Zij is mijn enige familie in Oekraïne aan moederskant, daarom wil ik mijn mobieltje bij me kunnen hebben tijdens het werk", zegt Julia Ganuszczak. Maar dat mag niet meer van haar werkgever, transportbedrijf GXO Logistics in Tilburg. Daarom protesteerde ze donderdag, samen met ruim honderd andere werknemers, voornamelijk arbeidsmigranten.

10 maart