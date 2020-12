Ringbaan-West geen ‘ringbaan’ meer, maar hoe dan?

Het jaar is 2030. De Hart van Brabantlaan is samen met de Professor Cobbenhagenlaan de groene 'kennisboulevard' die van de Spoorzone tot aan de universiteit reikt.



Geen brede asfaltvlakte meer met vier rijbanen, maar twee. Het groen van het Spoorpark loopt in het groen van de boulevard door, er staan terrasjes en er verrijzen nieuwe woningen. Fietsers en voetgangers voeren de boventoon, de auto is te gast.



Het is nog een wensbeeld, maar wel de richting die de gemeente in wil slaan. Daarvoor moet de Ringbaan-West in de toekomst van vier naar twee banen. ,,Er rijden dagelijks haast 40.000 auto's, bijna de helft van het verkeer op de A58", vertelt verkeersplanoloog Rob Temme van de gemeente. Dat moet naar circa 15.000 auto's per dag.