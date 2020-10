Ringbaan-Zuid vier dagen dicht voor aanleg fietstunnel Stappegoor, verkeer omgeleid via A58

Justitie eist 10 jaar cel tegen Tilburgse ‘drugskoks’

5 oktober TILBURG - Als het aan het Openbaar Ministerie ligt gaan twee Tilburgers (39 en 47 jaar) tien jaar de cel in vanwege hun betrokkenheid bij grote drugslabs in Baarle-Nassau, Rijen en Zevenaar. Volgens justitie werkten de mannen in alle drie de laboratoria als kok.