RIVM: nauwe contacten van man met coronavirus in kaart brengen

Patiënt met coronavi­rus in ETZ ziekenhuis Tilburg

23:31 TILBURG - Bij een patiënt in Nederland is donderdag het nieuwe coronavirus (COVID-19) geconstateerd. Dat heeft het RIVM donderdag bekendgemaakt. De man ligt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, zo zei minister Bruins van Volksgezondheid donderdagavond bij de NOS in een speciale televisie-uitzending rond het coronavirus. Het is de eerste besmetting in Nederland. Het gaat om een 56-jarige man uit Loon op Zand.