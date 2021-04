Roadburners wordt 'homeburners’: metalliefhebbers kunnen toch genieten

Wanneer corona geen roet in het eten had gegooid, had Tim van der Zanden (31) dit weekend in een volgepakt 013 of Koepelhal gestaan samen met bezoekers van over de hele wereld, om zich te laven aan de muziek en sfeer van Roadburn. Hoe anders is het dit jaar, nu hij met vriendin Lauren Bates (25) en dochter Zana van twee maanden oud thuis in Tilburg op de bank de livestream van Roadburn Redux volgt.