Rob is directeur van een leeg theater

Mobiele flitsers op zes Tilburgse wegen: ‘Hopen dat mensen hun gedrag aanpassen’

16:17 TILBURG - De twee mobiele flitspalen die justitie vanaf komende maand inzet in Tilburg moeten op zes wegen hun werk gaan doen. Op drie plekken in Noord: de Heikantlaan, Vlashoflaan en Stokhasseltlaan. Ook worden de tijdelijke flitsers bij wijze van proef geplaatst op de Bredaseweg, de Hart van Brabantlaan en de Rueckertbaan in West.