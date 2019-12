Rob Jetten opgepast, Ton Visser uit Oisterwijk aast weer op het leiderschap van D66

Anders dan fractievoorzitter Rob Jetten of de ministers Sigrid Kaag en Kajsa Ollongren kan Visser zich die uitspraak nu al veroorloven. ,,Mij staat geen enkele status of positie in de weg.”

In 2002 nam Visser het op tegen Thom de Graaf: ,,Maar dat kwam toen te vroeg.” Drie jaar geleden daagde Visser Alexander Pechtold uit.

Uiteindelijk bleek Visser zijn kandidatuur niet hard te kunnen maken. Hij wist niet het benodigde aantal van 252 handtekeningen onder leden op te halen.

Net als de vorige twee keren beseft Visser ook nu dat hij weinig kans maakt: ,,Natuurlijk zijn er betere kandidaten dan ik. Maar hé, PSV is ook beter dan AZ? En wie van die twee staat het hoogst? Alleen wie zich niet aanmeldt, heeft geen enkele kans.”

Slapen op een bankje in Central Park is gedurfder dan je kandidaat stellen als partijlei­der van D66 Ton Visser

Wie Visser vertelt het in elk geval gedurfd van hem te vinden, die kent hem niet: ,,Ik heb een tijdlang nergens gewoond en over de hele wereld gezworven. Slapen op een bankje in Central Park is gedurfder dan je kandidaat stellen als partijleider van D66.”

Visser neemt zich voor om D66 'breder’ te maken. Een volkspartij? ,,Dat is een beladen term in de partij. Maar ik vind wel dat we ons sociaal-economisch beter moeten profileren. Armoede hoort ook voor D66 een belangrijk thema te zijn.”

Visser is van huis uit jurist, maar hij gooide al snel het roer drastisch om. Oisterwijk kent hem als ‘de man met de hoed’, die er ook een gewoonte van maakte om als kerstman in een gele taxi cadeaus rond te brengen. Zijn luister- en verteltournee zet hij hoe dan ook voort. Af en toe worden bundelt hij zijn verhalen tot een boekje. Het beeldje van De Contente Mens koestert hij als zijn talisman.

Zijn woonadres heeft hij in China, waar hij eind deze week ook weer naartoe vertrekt. Visser geeft er op een privé-school Engelse les.

