Rob Visser wint Brabant in Beeld: ‘Het mooie in Brabant is dat je in een half uur op de mooiste plekken bent’

Fotograaf Visser komt vaak in het Liesbos in Breda. ,,Daar heb ik deze fotoserie ook gemaakt. Het bos is compact, heeft mooie lanen en je hebt er prachtige bomen. De beuk is favoriet. Een eenvoudige boom met mooie blaadjes. De eik is weer een stuk rommeliger. Het liefst ga ik in de vroege ochtend naar het bos. Dan is het licht het mooist" zei hij over de serie die hij inzond.



De jury van de fotowedstrijd bestond uit Lucas van Houtert (hoofdredacteur Brabants Dagblad), Claire van Nunen (cultural marketeer, Stichting Wereldbeelden), Rolf Finders (Chef-Uit BN DeStem), Kees Martens (fotojournalist Eindhovens Dagblad), Ivonne van der Velden (curator Willem Twee muziek en beeldende kunst) en Pim Ras (journalistiek- en sportfotograaf, o.a. voor het AD). Brabant in Beeld is een idee van Stichting Wereldbeelden en een samenwerking tussen Brabants Dagblad, BN DeStem, Eindhovens Dagblad, Stichting Wereldbeelden, Canon Nederland N.V. en Willem Twee muziek en beeldende kunst.