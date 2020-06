Robert stond dronken met twee messen tegenover 7 agenten in Oisterwijk: ‘Dit was extreem heftig, zo onvoorspelbaar’

Alle zeven agenten hebben een uitvoerige verklaring afgelegd waarin ze laten weten angstig te zijn geweest die dag in maart op een camping in Oisterwijk. Een van hen was nog in opleiding, heeft daarna last gehad van nachtmerries. ,,Ik ben al tien jaar hondengeleider, heb veel meegemaakt, maar deze situatie was wel heel complex", verklaart een andere agent in de rechtbank van Breda maandagochtend. ,,Dit was zo extreem heftig, zo onvoorspelbaar.”