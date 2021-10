Robèrt van Beckhoven opent De Kazerne weer, maar zijn Keuken van Leer blijft in Oisterwijk nog gesloten

Vanaf woensdag 20 oktober is het mogelijk om morning coffees en high teas te reserveren in De Kazerne, zo laat de van Heel Holland Bakt bekende meesterpatissier weten. De Kazerne zit in de oude brandweergarage van leerfabriek KVL, pal langs het spoor.

Of en zo ja wanneer de Keuken van Leer in het hoofdgebouw van KVL weer gasten gaat ontvangen, blijft nog onduidelijk. In augustus liet een woordvoerder van Van Beckhoven weten dat de coronacrisis een flinke impact had gehad op beide horecabedrijven, die daarom ook gesloten bleven.

Brandweergarage (restaurant De Kazerne) van KVL

De Keuken van Leer is het grootste horecabedrijf van de twee. In 2019 pas namen Van Beckhoven en zijn partner Pirjo de Winkel De Kazerne onder hun hoede als verlengstuk van de bakkerij plus winkel, die op het KVL-terrein wel open zijn gebleven.

B’Academie

Ook de kookstudio ofwel B’Academie, op de eerste etage van het hoofdgebouw, is volgens Van Beckhoven na de laatste lockdown alweer een hele tijd in bedrijf.

Van Beckhoven huurt zijn ruimtes bij KVL van de Turkse investeringsmaatschappij Polimeks. Manager Berk Erkara liet zich onlangs in het Brabants Dagblad niet uit over de kansen op een herstart van de horeca van Van Beckhoven. ,,Robèrt is een zeer gewaardeerde huurder van ons, maar het is niet onze business, maar de zijne.”

Van Beckhoven trekt vanaf 24 oktober ook weer door het land met zijn theatrale foodexperience.

Robèrt van Beckhoven gaat weer door het land trekken met zijn theatrale foodexperience.