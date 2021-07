‘Robuuste woontoren’, eengezinswoningen en parkje: woonwijk Spinaker aan de Piushaven krijgt vorm

Fietser gewond bij aanrijding met auto in Ber­kel-En­schot

26 juli BERKEL-ENSCHOT - Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding aan de Heukelomseweg in Berkel-Enschot. Het slachtoffer werd maandag geschept door een auto toen hij op de fiets over een rotonde reed.