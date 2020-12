ROC stimuleert studenten met technisch speelgoed 2.0: ‘Een complete productielijn, maar in het klein’

Haaren telt de laatste dagen af: ‘Maar een mooi feestje, dat zit er nu niet in’

9:05 HAAREN - Nog een maandje, dan kan de deur van het gemeentehuis in Haaren definitief dicht. Houdt de gemeente op te bestaan. Het is deze middag al aardig stil in het gebouw. ,,Dat is vanwege corona, maar het is nog een paar weken erg druk", zegt burgemeester Yves de Boer: met de gemeentelijke kunst, het meubilair en het ‘afscheidsfeestje’.