ROC Tilburg start opleiding zorg met meer persoonlijke aandacht cliënt

Hennepbende uit netwerk advocaat Bart V. opgerold

7:56 BREDA/HEESCH - De grote drugsactie dinsdag in Breda en Heesch vloeit direct voort uit het politieonderzoek tegen de van wapen- en drugshandel verdachte advocaat Bart V. uit Dongen. Bij de nieuwe actie deed de politie onder meer zoekingen in twee panden in Breda. Daar had de gevallen advocaat V. eerder dit jaar een Duitser mee naar toe genomen die hennep wilde kopen, zonder te beseffen dat de man voor de politie werkte.