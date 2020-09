Rock-'n-roll in de keuken van chefkok Koos de Wolf: ‘Dat zweverige koken, lalala, daar hou ik niet van’

Hij werkt vier jaar bij De Houtloods en De Wagon, anderhalf jaar als chef en is geleidelijk in het vak gerold. In Rotterdam leefde-ie voor de muziek, speelde gitaar in 'allemaal rockbandjes'. ,,Maar dat verdiende niet genoeg." Met een glimlach: ,,Op een gegeven moment kom je erachter dat muziek, tja, best wel lastig is.”



Zeker de soort die hij maakt: postrock, instrumentaal. ,,Beetje spacey, wel echt tof hoor. We hebben veel gespeeld maar waren niet gedreven genoeg. Het was seks, drugs en rock en roll. Als ik toen net zo gefocust had op de muziek als ik nu focus op het koken, was ik geen kok geweest.”



De rock en de roll galmt nog altijd door. Als het team achter in de keuken mise en place aan het maken is, gaat de techno op de speakers hard en staan ze even te rocken samen.



,,Poëzie, lalala en dat zweverige in het koken, daar hou ik niet van", klinkt het. ,,We maken gewoon wat we lekker vinden, het moet strak, verzorgd en vooral puur zijn. Uit je hart. Wat ik zeg: met liefde en aandacht. Dat is rock-’n-roll." Hij grijnst: ,,Maar misschien klinkt dat wel zweverig?"