Rode Kruis verhuist binnen Tilburg

Daarmee komt een eind aan vele decennia huisvesting in de Leonard van Vechelstraat in de wijk Besterd. Op 21 december zal dat leeggeruimd zijn, meldt het Rode Kruis in een verklaring.

Het district Midden- en West-Brabant en de Tilburgse afdeling trekken samen in het gebouw in Tilburg-Noord. Daarin is ruimte voor flexibele werkplekken en lesruimten. De flexplekken zijn vooral nodig vanwege de komst van het districtsbestuur. De huurlasten en energiekosten zullen op de nieuwe locatie bovendien lager zijn dan aan de Leonard van Vechelstraat, stelt de organisatie.

Het Rode Kruis wil de in het huidige Tilburgse pand verzamelde herinneringen in het nieuwe gebouw een plek geven. Zo zal de grote verzameling foto’s worden gedigitaliseerd en verwerkt in een kunstwerk dat in het nieuwe gebouw komt te hangen.