roelvanvelselkaar

Rutte besloot het de volgende dag nóg een keer te benoemen. Dat we écht afstand moesten houden. Dat we alleen op deze manier verspreiding konden voorkomen. Hij had het nog niet gezegd, of ik zag een berg pubers op een veel te klein trapveldje in de Bomenbuurt vechten om de bal, schreeuwend met consumptie. De maat was vol. Vanaf nu moesten we elkaar van Rutte erop aanspreken. Er iets aan doen.