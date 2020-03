Roep om veilige oversteek in Dorpsstraat Goirle. Liever bij de kapper dan bij de bakker

GOIRLE - De Dorpsstraat in Goirle is een drukke, doorgaande weg. Daarom moet er een oversteek komen ter hoogte van de kapperszaak op nummer 35. Dat is het dringende verzoek van straatbewoner Sylvia van Gool namens de buurt in een brief aan de Goirlese raad en burgemeester en wethouders.

Joost en Sylvia van Gool wonen met hun twee jonge kinderen een kleine twee jaar aan de Dorpsstraat. ,,Het is een hartstikke, drukke straat en er wordt te hard gereden", zegt Sylvia van Gool. De auto staat op een parkeerplaats aan de overzijde van de straat. Het stel moet net als ander buurtbewoners daardoor meerdere keren per dag de straat oversteken.

Bij de bakker

In 2019 is de kruising Dorpsstraat/Tilburgseweg aangepast. Bij dat werk is een voetgangersoversteekplaats aangelegd ter hoogte van bakkerij Van der Bruggen, enkele honderden meters verderop. De buurt vindt dat die op de verkeerde plek ligt.

Sylvia van Gool: ,,Die oversteek ligt in een bocht. De automobilisten komen aanrijden en zien te laat dat mensen oversteken. Zelf ben ik ook een keer bijna van mijn sokken gereden toen ik met de kinderen wilde oversteken.” Een voetgangersoversteek ter hoogte van kapper New You op 35 vindt ze een betere oplossing. ,,Zowel voor de buurt, de ondernemers in de straat en bezoekers van de kapper.”

Schoolkinderen

Sylvia van Gool heeft contact gezocht met Arriva. De bushalte is in de buurt van de kapper op huisnummer 35. Als de oversteek daar zou komen dan kunnen busreizigers veiliger oversteken, was de conclusie van het gesprek. ,,Leerlingen van basisschool de Kleine Akkers steken een paar keer per week de weg over als ze naar cultureel centrum Jan van Besouw gaan. Dat doen ze ook ter hoogte van de kapper.” In januari was een ongeval waarbij een voetganger die vanaf de bushalte kwam werd gegrepen door een auto.