Roet ruimen is begonnen in de Reeshof

VIDEOTILBURG - Het heeft wel iets van nieuwjaarsdag in een deel van de Reeshof deze vrijdag: auto’s zitten vol met roetdeeltjes. Op de weg en in de bermen liggen grotere geblakerde stukken materiaal. Allemaal afkomstig van de grote brand op bedrijventerrein Kraaiven die daar in de nacht van donderdag op vrijdag uitbrak.

De brandweer heeft net ‘sein brand meester’ gegeven als Bert Smulders op de tennisbanen van LTC Bijstervelden met een bladwijzer in de weer is. De grotere stukjes roet heeft hij al met de hand geruimd. De rest wordt aan de kant geblazen. ,,Ik kwam hier om wat onderhoud te doen, maar het zag er zo uit dat we eerst de banen maar schoon zijn gaan maken. Het was een grote troep.”

Het ‘bewijs’ ligt dan nog voor het oprapen op de nabij gelegen velden van voetbalclub 't Zand.

Ongevaarlijk, wel handen wassen

Overigens waren de roetdeeltjes maar in een deel van de wijk neergeslagen. Ze bestaan volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant uit deels verbrand materiaal dat verder ongevaarlijk is: ,,Uit onze metingen is gebleken dat er bij de brand geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Dat neemt niet weg dat die roetdeeltjes niet gezond zijn. Als je er niet doorheen hoeft te lopen, doe het dan ook vooral niet. Wij raden mensen aan om handschoenen aan te trekken als de roetdeeltjes gaan opruimen of in ieder geval goed de handen te wassen naderhand.”

Burgemeester Theo Wetering zei vrijdagochtend dat er bij de brand geen gevaar voor de volksgezondheid is geweest en dat de situatie steeds goed in de gaten is gehouden.

Volledig scherm Bert Smulders blaast de roetdeeltjes van de tennisbanen. © Hein Eikenaar/BD