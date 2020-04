Roland Marx verlaat na 7 jaar woningcorporatie Leystromen

Tot eind juni blijft hij vanuit het hoofdkantoor in Rijen leiding geven aan de corporatie met 9500 huurwoningen in Gilze en Rijen, Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.

Ruzie

De fusie tussen Leyakkers en Stromenland werd gevolgd door een ruzie binnen de tweehoofdige directie. Bovendien waren corporaties in den lande in opspraak geraakt door prestigeprojecten.

,,We hebben de bedrijfslasten weten te verlagen, waardoor we meer maatschappelijk kunnen investeren", zei Marx vorig jaar nog in het Brabants Dagblad. ,,Zo zetten we een budgetcoach in als een huurder in financiële problemen dreigt te komen.”