Rolt daar een robot door het restaurant? ‘Ze nemen het zware en vieze werk over’

Robots, in het restaurant Dadawan in het Tilburgse stadshart rijden er al verschillende rond. Nu ja, de ‘Lucki Bot’ is eerder een driedubbel dienblad met vriendelijk gezicht op wielen dat eten naar de tafel brengt. Toch zit er vernuftige techniek achter en is het nog lang niet de laatste in zijn soort.



Of Jason Li van Dadawan even tijd heeft om te praten over ‘hoe robots horecapersoneel gaan vervangen?’ Hij lacht. ,,Daar ga je meteen de mist in. De robots verlichten het werk, helpen mee, maar je wil het menselijke aspect niet vervangen. Daarvoor zijn we niet de horeca ingegaan.”