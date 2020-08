Ron van Riel, huiscomponist van theatraal Oisterwijk, zoekt de emotie van Mahler

OISTERWIJK - Op voorstellingen van poppenspelers na, was het deze zomer stil in het Oisterwijkse Natuurtheater. Ook in de cultuur slaat corona hard toe. Componist Ron van Riel (30) is een van de getroffenen.

Ron van Riel zou muziek schrijven voor het nieuwe stuk van Theatergroep Trappaf en arrangementen voor Vereniging Oisterwijkse Spelers (VOS). Het pakte anders uit.

Met zijn tweelingbroer Sander kwam de sinds kort in Oisterwijk wonende toonkunstenaar op 22 juli 1990 in een Bosch’ ziekenhuis ter wereld. Het grootste deel van zijn leven woonde hij in Haaren. ,,Mijn opa van vaderskant was een Haarenaar.”

Opleiding: vmbo Boxtel en mbo Koning Willem I Den Bosch. Afdeling camera- en videotechniek. Eén jaar conservatorium Tilburg. Vooropleiding compositie. ,,Na dat eerste jaar haakte ik af. Ik ben geen studiebeest.”

Sinterklaasstukken

Vanaf 2011 componeerde hij bij tien producties van het Oisterwijkse Trappaf: buitentoneel en sinterklaasstukken. Sinds 2015 arrangeert hij bij de VOS. In 2019 deelde hij met de VOS in nationaal succes: ‘beste musical comedy’.

In 2019 zien velen de documentaire ‘Parel in het Groen’ van Oisterwijk in Beeld. De filmmuziek van Ron van Riel past prachtig bij de natuurbeelden. ,,Ja, we hebben veel complimenten gekregen. Vooral op het einde hielden veel mensen het niet droog.” Sinds kort is de filmmuziek te vinden op Spotify en Apple Music.

Hij componeerde voor ongeveer veertig rolprenten, waaronder Argentijnse speelfilms. ,,Kwestie van contacten.” Hij ontving diverse prijzen, maar ijdeltuiterij is hem vreemd.

Elke artiest staat op de schouders van zijn voorgangers. Voor hem is dat vooral Gustav Mahler (1860-1910). ,,Ik beluister zijn muziek met de partituur erbij. De emotie in zijn muziek pakt mij.”

Maarten Hartveldt

Collega Maarten Hartveldt procedeerde over de schamele vergoeding voor de muziek die hij schreef voor de Efteling. ,,Buma/Stemra moet meer voor muzikaal Nederland doen. Ze zijn de enige instantie die deze rechten mag innen.”

Van Riel componeerde ook voor pretparken in binnen- en buitenland. ,,In China gaat het om horrormuziek voor een spookhuis.” In Oisterwijk is hij ook arrangeur voor het jaarlijkse evenement ‘Oisterwijk in concert’ van Toine van de Klundert.

Robin Hood en Oliver

,,Met mijn collega’s hoop ik dat in 2021 het culturele leven weer volop kan draaien.” Gaat zijn wens in vervulling, dan betekent dat voor het Natuurtheater: 13 mei première van Robin Hood (muziek Ron van Riel) door Trappaf en 25 juni première van Oliver door de VOS (arrangementen Ron van Riel).

