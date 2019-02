Rondleiding door het Tilburgse lees-verleden

TILBURG - Zaterdag was de tweede van vier wandelingen van de bibliotheek in de LocHal naar het fraterhuis aan de Gasthuisring in Tilburg in het kader van het het Tilburgs lees-verleden.

In het TimeLab in de bibliotheek van Tilburg geeft Petra Robben van het Stadsmuseum een korte uitleg aan de aanwezigen. Bij de vitrine met diverse leesplankjes vertelt ze over Frater Caesarius Mommers: ,,Hij ontwikkelde een leesmethode aan de hand waarvan meer dan 10 miljoen kinderen in Nederland en België leerden lezen. Niet zo raar dat hij door sommigen ook wel de ‘Leesvader van Nederland’ genoemd wordt.” Na de korte introductie wandelen de deelnemers naar het fraterhuis aan de Gasthuisring, waar Mommers één van de fraters was.

Wilko Elsinga is benieuwd of hij er nog wat herkent uit zijn studietijd. ,,Ik zat op Stanislaus, de kweekschool voor jongens. Ik studeerde in 1975 af, maar vond geen werk als onderwijzer. Ik kwam terecht in de onderwijsondersteuning en ben nu pedel op de universiteit in Tilburg.” De vriendinnen Cynthia Couwenberg en Rachel van Sluisveld delen hun interesse voor cultuur en zijn daarom aanwezig. Bovendien kennen beiden het gebouw: ,,Ik kijk graag eens achter die bekende voorgevel” .

Joannes Zwijsen

Bij de fraters worden de geïnteresseerden welkom geheten door Niek Hanckmann. Hij leidt rond door het museum dat de historie van de fraters nader belicht, waarbij onder andere Joannes Zwijsen aan bod komt. In het museum met de verschillende leesmethoden leert René Bressers dat hij heeft leren lezen met de “katholieke” leesmethode ‘Zo leren lezen’: ,,Nee, dat wist ik niet. Wel bijzonder dat er dus ook een ‘algemene’ methode was die ‘Veilig leren lezen’ heette.”

Een feest van herkenning is het voor Doret Roestenberg en Corrie van Gils. Ze kennen elkaar al sinds MULO en gingen samen naar de kweekschool voor meisjes aan de Oude Dijk in Tilburg. Met het diploma op zak hebben ze sinds 1968 tot hun pensioen altijd in het basisonderwijs gezeten. Corrie altijd in Tilburg, Doret eerst in Waalwijk en daarna in Griendtsveen. Bij het zien van de jarenlang gebruikte leesmethoden komen veel herinneringen terug. ,,De leesmethode van Mommers was een fijne methode om mee te werken” vindt Corrie. Doret merkte wel ontwikkeling in de methode. ,,Wat net ook tijdens de rondleiding terugkwam: eerst was het eerste woordje ‘boom’. Dat zijn alleen maar korte klanken en daarom bedacht Mommers ‘maan’ met allemaal lange klanken. Ik denk wel dat dergelijk dingen veranderden na tips van mensen uit de dagelijkse praktijk”.