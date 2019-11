Rondleiding op de crisisopvang: ‘Verward? Nee hoor, dat ben ik helemaal niet’

HALSTEREN - Het is vijf uur en eigenlijk zit onze rondleiding bij de crisisopvang van GGZ WNB er wel zo’n beetje op als plots een nieuwe cliënt binnenkomt met de ambulance, vergezeld door politie-agenten. Een jonge man die stemmen hoort en thuis door het lint is gegaan. ,,Wij hebben geen plek, misschien Emergis of Breburg?”, vraagt Claire de Vries zich hardop af tijdens het overleg met de psychiater voordat ze de man gaan beoordelen.

,,We gaan niet het hele land rondbellen voor een bed, dan moeten we maar een bed creëren”, zegt die. Als even later het avondhoofd binnenstapt met de mededeling dat er toch een bed is, slaken de mensen van de afdeling High Intensive Care (HIC) van GGZ WNB een zucht van verlichting. ,,Poeh, dat scheelt.”

Mensen in psychische crisis worden in onderzoekskamer beoordeeld

De psychiater en sociaal-psychiatrisch verpleegkundige gaan met de jongeman praten in de speciale Spoedeisende Opname Ruimte (SPOR) die de West-Brabantse gemeenten een paar jaar geleden samen hebben laten inrichten voor crisisopvang. Dat gebeurde overal in het land nadat de politie besloot niet meer als taxi te willen fungeren voor ‘mensen met verward gedrag die zich in de openbare ruimte bevinden’. Zo’n persoon, die zich bijvoorbeeld uitkleedt en zo het verkeer probeert te regelen, hoort bovendien niet in een politiecel maar heeft hulp nodig.

Volledig scherm Zo ziet de Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeks Ruimte (SPOR) van GGZ WNB er uit. Daar worden mensen die in psychische crisis zijn beoordeeld door een psychiater en verpleegkundige. Op de foto medewerkers van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg, rechts José van Goch, manager crisisdienst. © Florence Imandt

In de SPOR worden mensen beoordeeld die in psychische crisis verkeren, dat kan een psychose zijn, maar ook mensen die depressief zijn en uit het leven willen stappen. Als er plaats is worden ze tijdelijk (maximaal drie weken) in de HIC ondergebracht totdat ze stabiel genoeg zijn voor een vervolg.

Maar verlenging is mogelijk. Zo zegt Suzan* (41) dat ze er al twee maanden verblijft. Ze heeft een keizersnede gehad en haar zoontje is tijdelijk bij een pleeggezin, vertelt ze. ,,Ik zat eigenlijk in de kliniek in Poortugaal, daar had ik me vanwege cocaïne vrijwillig aangemeld. Toen ik op verlof was in Roosendaal ben ik door twee agenten opgepakt omdat ik niet op tijd terug was. Daar had ik over gebeld, maar ik was al aangemeld bij de politie.”

Verward? Nee hoor, dat ben ik helemaal niet

Verward? Nee, dat was en is ze naar eigen zeggen helemaal niet. ,,Er is een psychiatrische rapportage gemaakt, maar die klopt niet, dat heeft de rechter ook gezegd. Tja, ik had een terugval met de cocaïne, die baarde de instelling zorgen. Ik ben nu clean en zit op een roze wolk, vanwege mijn kindje. Ik wil zo snel mogelijk hier weg, samen met mijn man en kind een nieuwe start maken, met zijn drieën. Helaas worden hier leugens verteld over hem, dat hij mij niet goed zou behandelen.”

Cliënten van de crisisopvang zijn het niet altijd eens met de beoordelingen van de ggz-medewerkers. Neem Elly*:,,Ik ben heel helder van geest, maar ik krijg hier medicijnen die verslavend zijn, dan ben je dus weer terug bij af. Ik ben vanaf mijn zestiende bekend hier, ik ben nu 40 en heb een rechterlijke machtiging (gedwongen opname, FI) en daar wil ik wel vanaf. Maar ja, er is geen behandelplan. En als je er iets van zegt, word je de mond gesnoerd.”

Volledig scherm Op de crisisafdeling kunnen mensen schilderen of andere creatieve dingen doen als ze dat willen. © Florence Imandt

Ach, we houden elkaar hier maar een beetje bezig, mengt Ruud* zich in het gesprek in de huiskamer van de HIC. ,,Elly en ik hebben onze nagels allerlei kleuren gelakt, beetje de humor erin houden. Het zijn hier allemaal noodoplossingen, ik woonde begeleid, maar het werd een teringzooi. Ik zat me op te vreten, alles was vervuild. Ik wil nu weer terug en ze beloven van alles, maar het duurt allemaal zo lang. Er is ook helemaal geen daginvulling, beetje schaken en tv kijken.”

Speklappen bakken voor achttien man

In het keukentje van de HIC weet Mirjam* zich wel zinvol bezig te houden door de vaste kok Trudy te helpen met het eten voor vanavond: hutspot en speklappen voor achttien personen. Ze braadt het spek aan voordat het straks de oven in gaat om verder te garen. ,,Ik liep thuis een beetje vast en ben dankbaar dat ik hier kan aanschuiven, beetje tot rust komen. Je kunt niet altijd even veel doen om te helpen en ik vind soms dat een recept anders moet, maar Trudy moet neutraal koken, zodat iedereen het lust.”

In weerwil van wat sommige cliënten ervaren, is er wel een dagprogramma, ongeacht de aanleiding voor de crisisopname. Wie wil kan schilderen, sporten, wandelen (als je die vrijheid hebt) of computeren, net als op veel van de andere afdelingen van GGZ WNB. Het doel van verblijf op de crisisafdeling is mensen stabiliseren en dat begint met het aanbrengen van structuur in de dag.

Superangstig

,,Wie wil kan meehelpen met koken, zelf zijn was doen, het bed verschonen, de vaatwasser inruimen, de patio vegen”, zegt verpleegkundige Leotine Poulis. ,,Veel van onze mensen zijn superangstig als ze via de SPOR binnenkomen. Je begint met geruststellen, kopje koffie geven, luisteren, tissue aanreiken. Het eerste crisisgevoel wegnemen.”

Volledig scherm Op beeldschermen kunnen ggz-medewerkers van de crisisopvang de afkoelingsruimten zien, de vroegere separeercellen. Daar gaat een cliënt heen als hij door het lint gaat. © Florence Imandt

In het kantoortje waar onder meer de camerabeelden van de twee (nu lege) afkoelingsruimten te zien zijn, loopt iemand binnen die om assistentie vraagt. ,,Mogen we even een man lenen? We moeten Arie* slecht nieuws brengen en weten niet hoe hij erop zal reageren.” Ze gaan proberen Arie met een extra medewerker te ‘overreden en zo wat spanning weg te nemen’. Hoe blijft duister, want bij deze crisis kan de krant niet meekijken.

Op de crisisafdeling belanden, kan iedereen gebeuren

Op de HIC belanden, is iets wat iedereen kan gebeuren, meent Poulis. ,,Vaak heeft opname te maken met bepaalde ingrijpende life-events als verlies of scheiding, maar een aandoening kan ook erfelijk zijn, het is altijd een complex van factoren. Dat maakt de psychiatrie zo boeiend.”

*Alle namen van cliënten zijn gefingeerd omwille van privacy.

Volledig scherm Een van de twee huiskamers van de crisisafdeling van GGZ WNB. Op de foto twee medewerkers. Cliënten mogen vanwege de privacy niet op de foto. © peter van trijen/pix4profs