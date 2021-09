Rondom De Chinese Muur van Haaren gaat het mes erin: ‘Ik ben dubbel de lul’

Kippenvel bij familie van Constant Cremer, de eerste zwarte speler van Willem II: ‘In dat elftal hoorde hij erbij’

27 september TILBURG - Het bijzondere levensverhaal van Constant Cremer is goed gedocumenteerd, maar dat hij de eerste donkere voetballer was van Willem II, was bij zijn nabestaanden tot voor kort onbekend. Vrijdag bezochten zijn kleindochter en achterkleindochter de expositie over 125 jaar Willem II.